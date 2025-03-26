Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Runup Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Runup Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Block G, The Peak M8, Midtown, Đường số 15, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tổng hợp, xử lý chứng từ; hạch toán.
Kiểm tra xuất hóa đơn, công nợ phải thu.
Theo dõi thanh toán và kiểm tra hồ sơ thanh toán.
Kiểm tra, kiểm kê tài sản hàng năm.
Lập báo cáo tài chính theo quy định.
Báo cáo thuế; Báo cáo thống kê theo quy định.
Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu.
Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán theo yêu cầu cấp trên.
Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán, báo cáo kế toán an toàn, bảo mật.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp quản lý.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, cẩn thận
Có khả năng quản lý thời gian tốt.
Từng tiếp xúc đoàn phim sẽ là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Runup Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH full lương + lương tháng 13 + Thưởng 30/4, 2/9, Tết.
Được rèn luyện các kỹ năng chuyên môn qua các dự án thực tế của công ty.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, tham gia các sự kiện phim ảnh, làm việc với đoàn phim và các diễn viên/nghệ sĩ nổi tiếng.
Có quầy đồ ăn trà bánh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Runup Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI