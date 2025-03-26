Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra, theo dõi tình hình công nợ phải thu khách hàng.
Phối hợp với sale admin, NVTT theo dõi thu hồi công nợ quá hạn, khó đòi
Thực hiện các công việc liên quan phần hành công nợ phải thu: như hạch toán thu tiền, xử lý tăng/giảm công nợ, tính chiết khấu NVTT, chiết khấu khách hàng, phát hành thư xác nhận công nợ, kiểm tra giá bán trên billing, chốt doanh số...
Thực hiện các báo cáo công nợ theo qui định định kỳ hàng tháng (báo cáo tình hình công nợ, hồ sơ khách hàng, thu hồi thư xác nhận, check billing...)
Theo dõi các chương trình khuyến mãi, phiếu đề xuất, phụ lục hợp đồng phát sinh.
Quản lý và lưu trữ chứng từ hồ sơ liên quan phần hành công nợ phải thu bản cứng và file mềm: Sổ phụ thu tiền ngân hàng, Sổ quỹ tiền mặt thu tiền khách hàng, chứng từ bán hàng Billing, thẻ khách hàng, thư XNCN khách hàng,…
Thực hiện lập chứng từ hoá đơn, ghi nhận thanh toán chi phí, lương, BHXH hàng tháng và báo cáo thuế cho công ty con (phát sinh nghiệp vụ ít).
Tham gia kiểm kê tồn kho tại Nhà máy (Long An) hàng tháng
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán công nợ
Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán.
Biết sử dụng phần mềm Misa, SAP, có kinh nghiệm làm việc trong Công ty sản xuất là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 08h00 đến 17h00 từ Thứ 2 đến thứ 7 (Nhân viên chính thức được nghỉ 2 ngày thứ 7/tháng)
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định.
Đánh giá năng lực theo KPIs, xét thưởng & tăng lương hàng năm.
Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch, khám sức khỏe, đào tạo nâng cao kỹ năng,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA

Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 87 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

