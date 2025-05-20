Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 142 - Đường Máng Nước - An Đồng - An Dương, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, chiến lược marketing cho nhóm

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh

Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong nhóm

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng

Đạt và vượt các chỉ tiêu doanh số được giao

Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất cải tiến cho cấp trên

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt

Khả năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán hiệu quả

Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc và doanh số đạt được

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM

