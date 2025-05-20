Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 142

- Đường Máng Nước

- An Đồng

- An Dương, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, chiến lược marketing cho nhóm
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh
Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong nhóm
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng
Đạt và vượt các chỉ tiêu doanh số được giao
Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất cải tiến cho cấp trên

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt
Khả năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán hiệu quả
Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc và doanh số đạt được
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 524 Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

