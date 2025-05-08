Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Top Run Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra nhập - xuất khẩu CDs

- Làm việc với cơ quan hải quan và giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Xác minh HS code, C/O cho hàng xuất khẩu.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý.

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Có kinh nghiệm làm việc tại Doanh nghiệp chế xuất (EPE) là 1 lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng văn phòng và kỹ năng mềm.

- Có khả năng tổ chức và phối hợp xuất sắc.

- Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên tiếng Hàn, Anh

Quyền lợi:

- Mức lương và phụ cấp chức vụ (thương lượng)

- Đóng BHXH theo tổng lương

- BHYT theo quy định của luật Lao động

