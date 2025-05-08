Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Top Run Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Top Run Việt Nam Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Top Run Việt Nam Hải Phòng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra nhập - xuất khẩu CDs
- Làm việc với cơ quan hải quan và giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Xác minh HS code, C/O cho hàng xuất khẩu.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Có kinh nghiệm làm việc tại Doanh nghiệp chế xuất (EPE) là 1 lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng văn phòng và kỹ năng mềm.
- Có khả năng tổ chức và phối hợp xuất sắc.
- Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên tiếng Hàn, Anh
Quyền lợi:
- Mức lương và phụ cấp chức vụ (thương lượng)
- Mức lương và phụ cấp chức vụ
(thương lượng)
- Đóng BHXH theo tổng lương
- BHYT theo quy định của luật Lao động

Tại Công Ty TNHH Top Run Việt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Top Run Việt Nam Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C5-3, KCN Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

