Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng doanh nghiệp của công ty qua các kênh.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Quản lý đội ngũ chuyên viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số; phối hợp tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh;

Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales, và chăm sóc khách hàng sau bán.

Tham gia vào các sự kiện, các khoá học tại Trường Doanh nhân HBR nhắm hỗ trợ khách hàng thêm thông tin và đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.

Báo cáo: Sử dụng CRM để quản lý thông tin khách hàng. Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước ban Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 27-34 tuổi. Ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Quản lý, Thương mại,...

Có từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tư vấn cho chủ doanh nghiệp hoặc khách hàng cao cấp.

Có kiến thức về các hệ thống, mô hình kinh doanh.

Có kỹ năng tuyển dụng, đào tạo, teamwork, tạo động lực cho nhân viên của mình phát huy tối đa năng lực.

Có thể tham gia vào các buổi sự kiện của Trường Doanh nhân HBR

Nhạy bén với thị trường, nhanh nhạy, thông minh và ham học hỏi.

Giao tiếp tốt, khéo léo, phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Thích xây dựng Thương hiệu cá nhân và hoạt động thể dục thể thao là 1 điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25.000.000 - 40.000.000 VNĐ (Lương cứng + Phụ cấp + Hoa hồng).

Thưởng nóng, thưởng quý, năm và các thưởng phát sinh.

Được làm việc trực tiếp với chủ tịch Tony Dzung, được trực tiếp coaching phát triển.

Review tăng lương theo năng lực.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7. Thời gian trong ngày từ 08h30-17h30 (nghỉ trưa: 12h00-13h30).

Đóng BHXH, BHYT.

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 300.000.000 vnđ).

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin