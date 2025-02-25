Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH AMA Tân Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH AMA Tân Thịnh Vượng
- Hà Nội: Lộ trình lên Giám đốc Kinh doanh nếu đạt thành tích tốt Được hỗ trợ nguồn khách hàng tiềm năng, có team hỗ trợ marketing, telesale Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý Được đào tạo nâng cao về kỹ năng quản lý, phát triển bản thân Ưu đãi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe tại phòng khám, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Lập kế hoạch & chiến lược kinh doanh để tăng trưởng doanh thu, mở rộng khách hàng cho phòng khám.
Xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh (tư vấn viên, sale, telesale, CSKH,ads).
Đào tạo đội ngũ về kỹ năng tư vấn, chốt sale, chăm sóc khách hàng để nâng cao hiệu suất.
Theo dõi, đánh giá hiệu suất cá nhân & team, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số.
Tìm kiếm, phát triển các dịch vụ mới (online, offline, cộng tác viên, đối tác liên kết,...).
Phối hợp với Marketing để tối ưu kịch bản tư vấn, quảng cáo và các chiến dịch thu hút khách hàng.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, đào tạo và truyền động lực tốt.
Am hiểu về thị trường thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế là một lợi thế lớn.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng, chốt sale mạnh mẽ.
Tư duy chiến lược, có khả năng lập kế hoạch và thực thi hiệu quả.
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực doanh số tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, PowerPoint) và các công cụ CRM quản lý khách hàng.
Tại Công ty TNHH AMA Tân Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9 - 20 triệu VND
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AMA Tân Thịnh Vượng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI