Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH AMA Tân Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty TNHH AMA Tân Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH AMA Tân Thịnh Vượng

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lộ trình lên Giám đốc Kinh doanh nếu đạt thành tích tốt Được hỗ trợ nguồn khách hàng tiềm năng, có team hỗ trợ marketing, telesale Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý Được đào tạo nâng cao về kỹ năng quản lý, phát triển bản thân Ưu đãi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe tại phòng khám, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lập kế hoạch & chiến lược kinh doanh để tăng trưởng doanh thu, mở rộng khách hàng cho phòng khám.
Xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh (tư vấn viên, sale, telesale, CSKH,ads).
Đào tạo đội ngũ về kỹ năng tư vấn, chốt sale, chăm sóc khách hàng để nâng cao hiệu suất.
Theo dõi, đánh giá hiệu suất cá nhân & team, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số.
Tìm kiếm, phát triển các dịch vụ mới (online, offline, cộng tác viên, đối tác liên kết,...).
Phối hợp với Marketing để tối ưu kịch bản tư vấn, quảng cáo và các chiến dịch thu hút khách hàng.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh trong ngành thẩm mỹ, spa, y tế, bảo hiểm hoặc bán hàng cao cấp.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, đào tạo và truyền động lực tốt.
Am hiểu về thị trường thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế là một lợi thế lớn.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng, chốt sale mạnh mẽ.
Tư duy chiến lược, có khả năng lập kế hoạch và thực thi hiệu quả.
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực doanh số tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, PowerPoint) và các công cụ CRM quản lý khách hàng.

Tại Công ty TNHH AMA Tân Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 50 triệu VND
Lương cứng: 9 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AMA Tân Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AMA Tân Thịnh Vượng

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số A4, X1, Đường Liên Cơ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

