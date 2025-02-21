Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOJA MART làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOJA MART
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOJA MART

Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOJA MART

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch, sinh nhật, sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ cao cấp do công ty phân phối.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng các kế hoạch kinh doanh đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và doanh số chỉ tiêu được giao từ Ban giám đốc.
- Quản lý điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tìm kiếm, phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác.
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ kinh doanh, phân bổ nhân sự, đào tạo hoạt động kinh doanh, giám sát hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh
- Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch bán hàng đến khi chốt đơn hàng.
- Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng, đại lý, cửa hàng nhượng quyền... nhằm gia tăng khách hàng tiềm năng, tăng cao doanh số.
- Thu thập, phân tích số liệu bán hàng nhằm xây dựng mục tiêu kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn.
- Phân tích các trường tiềm năng, biến động thị trường; luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới trên thị trường.
- Báo cáo định kỳ theo yêu cầu về hoạt động kinh doanh cho Ban lãnh đạo công ty .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc các ngành liên quan.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm / trưởng phòng Kinh doanh.
- Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực : Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, chăm sóc sức khoẻ
- Kỹ năng quản lý, đàm phán, thuyết trình, tạo được sức ảnh hưởng trong công ty.
- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm.
- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu.
- Sẵn sàng đi công tác khi được phân công.
- Đam mê kinh doanh, năng động, có trách nhiệm cao , chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOJA MART Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 20 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOJA MART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOJA MART

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOJA MART

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 456 Đường Bưởi - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

