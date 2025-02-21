Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Được đóng BHXH+ Nghỉ lễ+ du lịch, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH – THU NHẬP 30-50 TRIỆU
Công ty Nhập khẩu sản phẩm mẹ và bé cần tuyển Sale Manager, chuyên ngành sữa & thực phẩm dinh dưỡng.
Cơ hội thăng tiến – Thu nhập hấp dẫn – Môi trường chuyên nghiệp!
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 3 năm trở lên, có kỹ năng quản lý đội nhóm & phát triển thị trường
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM
