Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Tập đoàn BRG

Trưởng phòng kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Tập đoàn BRG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BHXH, BHYT theo quy định của Công ty Nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ Phụ cấp ăn ca, phụ cấp xăng xe đi lại, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.
Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch ngân sách theo năm, quý, thắng và theo chứng loại sản phẩm.
Đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện KH: Chia kênh bán hàng, chia thị trường, chiến lược kinh doanh vùng, miền, sản phẩm theo khu vực được phân công.
Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong lĩnh vực Công ty hoạt động
Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng khách hàng tiềm năng, duy trì doanh thu
Giám sát nhân viên thực hiện quy định, quy tắc, nhiệm vụ theo bản mô tả công việc, đánh giá KPI cho các vị trí công việc cho nhân viên kinh doanh.
Gửi bảo cáo hoạt động kinh doanh tháng/quý/năm cho Ban Giám đốc công ty theo quy định
2. Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường
Thu thập và phân tích số liệu nhằm đánh giá và xây dựng mục tiểu kinh doanh Xác định các thị trường tiềm năng cũng những biến động thị trường. Đồng thời liền cập nhật các tỉnh hình của đối thủ và các sản phẩm mới
Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh Chủ động tìm kiếm nguồn khách tiềm năng Phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch Marketing - Truyền thông, quảng cáo và tổ chức thực hiện theo kế hoạch ngân sách đã được duyệt và tình hình thực tế của Công ty.
Giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và thực hiện báo cáo sau 5 ngày khi kết thúc chương trình
Đại diện Công ty xử lý các sự cố phát sinh với khách hàng khi nhân viên cấp dưới không giải quyết được liên quan đến sản phẩm Công ty. Phối hợp bộ phận liên quan tổ chức triển khai việc thu thập thông tin đánh giá của khách hàng, tổng hợp kết quả để đưa ra những chính sách thay đổi phù hợp.
Trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi khách hàng VIP, khách hàng thân thiết để thu thập các thông tin về chất lượng dịch vụ, hàng hóa.
3. Quản lý nhân sự, Huấn luyện, đào tạo các hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên kinh doanh
• Quản lý nhân viên kinh doanh sát sao để luôn đạt mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng,
• Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo hàng tuần, hàng ngày về kết quả kinh doanh, chi phí, doanh thu; đưa ra các dự bảo trước Ban Quản trị; Xây dựng bộ máy nhân sự của khối thị trường, đảm bảo đủ nhân lực thực hiện các yêu cầu được giao.
• Xây dựng chính sách nhân sự, thưởng - phạt áp dụng cho nhân sự thị trường.
• Tham gia trực tiếp vào quá trình phỏng vấn tuyển dụng, đàm phán lương các vị trí nhân viên trong khối thị trường. Tổ chức, giám sát việc đào tạo nhân viên mới – bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên, phân công công việc, đánh giá kết quả công việc theo định kỳ.
• Đề xuất khen thưởng những nhân viên làm việc xuất sắc, đem lại kết quả kinh doanh tốt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học
Có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành FMCG
Chủ động trong công việc.

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 19.5 - 22 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn BRG

Tập đoàn BRG

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job316578
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 7 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 7 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 57 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Quảng Bình Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 7 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 7 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Lamer
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu Công ty Cổ phần TCR Distributing
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THGROUP
25 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty TNHH Không gian mới
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH HDSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH HDSOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIETNAM LASH làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIETNAM LASH
28 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÚ - B&C làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÚ - B&C
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
17 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINH GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINH GIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & TRUYỀN THÔNG HAPPYNEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & TRUYỀN THÔNG HAPPYNEST
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần AA Sports làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần AA Sports
25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam
17 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm