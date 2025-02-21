Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Trưởng phòng kinh doanh

1. Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch ngân sách theo năm, quý, thắng và theo chứng loại sản phẩm.

Đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện KH: Chia kênh bán hàng, chia thị trường, chiến lược kinh doanh vùng, miền, sản phẩm theo khu vực được phân công.

Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong lĩnh vực Công ty hoạt động

Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng khách hàng tiềm năng, duy trì doanh thu

Giám sát nhân viên thực hiện quy định, quy tắc, nhiệm vụ theo bản mô tả công việc, đánh giá KPI cho các vị trí công việc cho nhân viên kinh doanh.

Gửi bảo cáo hoạt động kinh doanh tháng/quý/năm cho Ban Giám đốc công ty theo quy định

2. Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường

Thu thập và phân tích số liệu nhằm đánh giá và xây dựng mục tiểu kinh doanh Xác định các thị trường tiềm năng cũng những biến động thị trường. Đồng thời liền cập nhật các tỉnh hình của đối thủ và các sản phẩm mới

Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh Chủ động tìm kiếm nguồn khách tiềm năng Phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch Marketing - Truyền thông, quảng cáo và tổ chức thực hiện theo kế hoạch ngân sách đã được duyệt và tình hình thực tế của Công ty.

Giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và thực hiện báo cáo sau 5 ngày khi kết thúc chương trình

Đại diện Công ty xử lý các sự cố phát sinh với khách hàng khi nhân viên cấp dưới không giải quyết được liên quan đến sản phẩm Công ty. Phối hợp bộ phận liên quan tổ chức triển khai việc thu thập thông tin đánh giá của khách hàng, tổng hợp kết quả để đưa ra những chính sách thay đổi phù hợp.

Trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi khách hàng VIP, khách hàng thân thiết để thu thập các thông tin về chất lượng dịch vụ, hàng hóa.

3. Quản lý nhân sự, Huấn luyện, đào tạo các hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên kinh doanh

• Quản lý nhân viên kinh doanh sát sao để luôn đạt mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng,

• Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo hàng tuần, hàng ngày về kết quả kinh doanh, chi phí, doanh thu; đưa ra các dự bảo trước Ban Quản trị; Xây dựng bộ máy nhân sự của khối thị trường, đảm bảo đủ nhân lực thực hiện các yêu cầu được giao.

• Xây dựng chính sách nhân sự, thưởng - phạt áp dụng cho nhân sự thị trường.

• Tham gia trực tiếp vào quá trình phỏng vấn tuyển dụng, đàm phán lương các vị trí nhân viên trong khối thị trường. Tổ chức, giám sát việc đào tạo nhân viên mới – bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên, phân công công việc, đánh giá kết quả công việc theo định kỳ.

• Đề xuất khen thưởng những nhân viên làm việc xuất sắc, đem lại kết quả kinh doanh tốt.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học

Có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành FMCG

Chủ động trong công việc.

Quyền lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 19.5 - 22 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

