Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,500 USD

Địa điểm làm việc - Hà Nội: OF 04 - 04B, Vinhomes West Point, Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

- Làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai công tác tư vấn, tuyển dụng lao động tại địa phương.

- Làm việc với các trường nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm các địa phương để tuyển lao động.

- Xây dựng các kênh tuyển dụng, cộng tác viên tại địa phương để tuyển lao động.

- Nghiêm cứu thị trường, đối thủ đề xuất các giải pháp tuyển dụng lao động hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp nhân sự phù hợp với định hướng kế hoạch của công ty.

- Chỉ đạo, giám sát và trực tiếp hỗ trợ nhân viên triển khai công việc.

- Chỉ đạo phòng tuyển dụng, chịu trách nhiệm trước BGĐ doanh số và chất lượng nguồn tuyển dụng.

- Làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BGĐ.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh của người lao động trước và sau xuất cảnh (nếu có) theo giới hạn công việc.

- Nam/Nữ tuổi từ 25 đến 35.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành sales, marketing..

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về quản lý kinh doanh, sales, marketting hoặc vị trí tương đương.

- Có khả năng lãnh đạo.

- Chăm chỉ, chịu khó.

- Ưu tiên biết tiếng Trung

Tại Công ty cổ phần tập đoàn TCL quốc tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Thu nhập hấp dẫn, đánh giá năng lực dựa trên hiệu quả công việc.

- Lương doanh số theo tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu giao.

- Chi tiết thỏa thuận cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

- Thời gian làm việc từ 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

