Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương thỏa thuận ( từ 25 triệu - 40 triệu)+phụ cấp+KPI - Có cơ hội thăng tiến cao - Môi trường làm việc nhân sự trẻ, hòa đồng, thân thiện, cởi mở - Đóng bảo hiểm, chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và Giám sát kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm

- Triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch được phê duyệt

- Phân công công việc, giao chỉ tiêu kinh doanh cho NVKD thuộc khu vực quản lý

- Quản lý các chỉ tiêu kinh doanh của phòng. Thúc đẩy doanh số, cải thiện hiệu suất của phòng

- Hỗ trợ các thành viên trong quá trình gặp gỡ, tư vấn khách hàng

- Quản lý; Hướng dẫn, đào tạo và tuyển dụng nhân viên để nâng cao thái độ làm việc, kiến thức và kỹ năng.

- Phối hợp với phòng Marketing, phòng chăm sóc khách hàng triển khai các chương trình đạt hiệu quả

-Biết xây kênh tiktok

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học; Chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học;

- Tối thiểu trên 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm Sale về dược mỹ phẩm, phòng khám hoặc yêu thích lĩnh vực này

Có kinh nghiệm làm Sale về dược mỹ phẩm, phòng khám hoặc yêu thích lĩnh vực này

- Có kinh nghiệm lập, triển khai kế hoạch kinh doanh tại công ty có doanh thu từ 15 tỷ vnđ/tháng

- Có kỹ năng tư vấn chốt Sale với khách hàng.

- Có tư duy nhanh nhạy, giải quyết vấn đề tốt, kỹ năng quản lý, phân công công việc, quản lý nhân sự tốt

- Có khả năng lập kế hoạch, khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm, bao quát và giám sát công việc

- Có khả năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh

Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 25 - 40 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin