Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương không giới hạn (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm) Thưởng hiệu quả làm việc Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc. Chế độ nâng lương 2 lần/năm Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động. Các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo và chuyên môn Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên. Sử dụng sản phẩm công ty

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng cho sản phẩm của công ty, đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.

Khảo sát thị trường, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì và mở rộng quan hệ với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Quản lý và chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.

Thu thập thông tin thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng.

Báo cáo kế hoạch và kết quả hoạt động cho giám đốc kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp hoặc ngành tóc

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng lắng nghe, tư vấn, động viên, đào tạo nhân sự;

Kỹ năng sử dụng các công cụ báo cáo doanh thu, quản lý chỉ số KPIs

Khả năng chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng đi công tác.

Kỹ năng xây dựng các tài liệu bán hàng

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Salonzo Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Salonzo Group

