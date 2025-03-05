Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Salonzo Group
- Hà Nội: Mức lương không giới hạn (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm) Thưởng hiệu quả làm việc Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc. Chế độ nâng lương 2 lần/năm Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động. Các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo và chuyên môn Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên. Sử dụng sản phẩm công t, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng cho sản phẩm của công ty, đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.
Khảo sát thị trường, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì và mở rộng quan hệ với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Quản lý và chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.
Thu thập thông tin thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng.
Báo cáo kế hoạch và kết quả hoạt động cho giám đốc kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng lắng nghe, tư vấn, động viên, đào tạo nhân sự;
Kỹ năng sử dụng các công cụ báo cáo doanh thu, quản lý chỉ số KPIs
Khả năng chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng đi công tác.
Kỹ năng xây dựng các tài liệu bán hàng
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Tại Salonzo Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Salonzo Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI