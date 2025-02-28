Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. - Được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên tài năng và giàu kinh nghiệm., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Mục tiêu công việc:

II. Nhiệm vụ chính:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

- Kinh nghiệm làm việc tại các công ty thời trang hoặc ngành bán lẻ là một lợi thế.

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc.

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

- Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt.

4. Phẩm chất:

- Năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Tinh thần trách nhiệm và cam kết cao đối với công việc.

5. Báo cáo và phân tích:

- Lập các báo cáo định kỳ về doanh thu, lợi nhuận, tồn kho, hiệu quả nhân sự, v.v.

- Phân tích dữ liệu kinh doanh và đưa ra các khuyến nghị chiến lược.

- Báo cáo tình hình hoạt động bán lẻ cho Giám đốc Kinh doanh và Ban Giám đốc.

Tại Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin