Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc, Quận Cầu Giấy

Thống kê, phân tích thị trường, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chiến lược cạnh tranh, phát triển thị trường, làm báo cáo và đề xuất với cấp trên

Lập kế hoạch phát triển thị trường, tham mưu và định hướng phát triển, xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường

Thiết lập và duy trì mối quan hệ tích cực của Công ty với khách hàng, đối tác

Quản lý, hướng dẫn, đào tạo và quản lý các nhân viên trong phòng, hỗ trợ phòng nhân sự tuyển dụng nhân viên mới

Tổ chức triển khai việc tiếp cận thị trường, tư vấn và kết nối các các nhân & doanh nghiệp, cơ sở liên kết haowjc tổ chức có nhu cầu sử dụng các dịch vụ y tế của bệnh viện.

Tổ chức và điều hành bộ máy kinh doanh hiệu quả để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty

Thiết lập, phối hợp với phòng MKT về các chiến lược và chương trình kinh doanh, tiếp thị, PR để chinh phục thị trường,

Phối hợp với các bộ phận trong Công ty để thực thi các biện pháp tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh

Nghiên cứu phát triển và triển khai sản phẩm, dịch vụ mới để gia tăng doanh thu, lợi nhuận và phát triển thương hiệu.

Xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng khoa học, xây dựng các hệ thống, biện pháp nhằm duy trì và phát triển các mối quan hệ lâu dài, tốt đẹp với khách hàng và các đối tác của doanh nghiệp

Tổ chức công tác dịch vụ khách hàng hiệu quả

Xử lý các vấn đề, khủng hoảng trong quan hệ kinh doanh, khách hàng và đối tác

Tham vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về tình hình thị trường, phương hướng hoạt động và các chương trinh thực hiện, lập kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển của công ty, thiết lập hệ thống các biện pháp ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng

Phối hợp với các bộ phận chức năng khác trong Công ty trong mọi hoạt động liên quan.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao, kết hợp với các phòng ban chuyên môn để khảo sát, đánh giám và xây dựng mức giá thầu hiệu quả và các biện pháp tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh

Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ mới của Công ty

Các nội dung liên quan khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty

Tốt nghiệp Đại học hoặc sau Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh…và các chuyên ngành khác có liên quan.

Có tối thiều từ 2- 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành y tế, dược phẩm, FMCG, ngân hàng,…

Có kinh nghiệm triển khai về mô hình kênh liên kết B2B, B2C, đã từng quản lý các chiến dịch marrketing/tăng trưởng thông qua các kênh offline

Hiểu biết về các công tác tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh, tiếp thị, quan hệ công chúng và quản trị.

Phong cách làm việc quyết liệt, bám đuổi mục tiêu, nói ít làm nhiều, thực thi tốc độ.

Đam mê, tâm huyết, ư duy chiến lược với lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khoẻ.

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, thuyết trình tốt

Kỹ năng quản trị dự án và lập kế hoạch và quản trị hệ thống bán hàng tốt

Kỹ năng xây dựng và lãnh đạo nhóm

Kỹ năng thương lượng đàm phán, giải quyết vấn đề và ra quyết định

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Chịu được áp lực cao trong công việc, trách nhiệm cao và sự chính trực

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng, các công ty trong ngành dịch vụ.

Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng, thành thạo phân tích đọc dữ liệu từ các công cụ báo cáo.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 40 - 60 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

