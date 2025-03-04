Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cạnh tranh, hấp dẫn, cạnh tranh so với các công ty cùng lĩnh vực;

- Được cấp công cụ, dụng cụ cần thiết;

- Thưởng các dịp Lễ, Tết, tháng lương 13 theo quy định chung của toàn tập đoàn;

- Và các chế độ phúc lợi siêu tốt theo quy định nhà nước và quy định công ty., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Chỉ đạo, giám sát và trực tiếp hỗ trợ nhân viên triển khai công việc;
-Chịu trách nhiệm đào tạo, tư vấn về sản phẩm cho đội ngũ chuyên viên tư vấn trong nội bộ công ty, hệ thống tuyển sinh của tập đoàn và các cộng tác viên tuyển sinh khác;
-Chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh số của cả phòng và chất lượng tuyển sinh;
-Làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai công tác tư vấn, tuyển dụng tại địa phương;
-Xây dựng các kênh tuyển sinh học viên;
-Nghiên cứu thị trường, đối thủ, đề xuất các phương pháp tuyển dụng nguồn đi Du học nghề hiệu quả;
-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc;
- Công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình: Ưa nhìn
- Am hiểu nhu cầu và thị trường du học một hoặc nhiều nước như Đức, Nhật, Hàn, Đài..
- Am hiểu hệ thống giáo dục, chính sách visa, các vấn đề liên quan tới việc làm, định cư…
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, thương lượng tốt;
- Tính cách nhanh nhẹn, chu đáo, cẩn thận, tự tin;
- Trung thực, quyết đoán, có tầm nhìn và tinh thần hướng đến mục tiêu chung;
- Có khả năng sử dụng các công cụ marketing online, mạng xã hội;
- Có tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm tốt;
- Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Lô 36 đường 23, KĐT Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

