Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Thanh Xuân
BHXH, nghỉ phép, lễ Tết theo quy định. Teambuilding & du lịch hàng năm cùng Công ty.

Mô Tả Công Việc

· Xây dựng & thực thi chiến lược kinh doanh, đảm bảo đạt mục tiêu doanh số.

· Tuyển dụng, đào tạo & phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

· Phân tích thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.

· Giám sát, đôn đốc đội nhóm hoàn thành KPI theo kế hoạch.

· Phối hợp với các bộ phận để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

· Báo cáo kết quả kinh doanh & đề xuất chiến lược lên Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương hoặc 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc liên quan.

Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, giao tiếp, phân tích thị trường tốt.

YÊU CẦU BẮT BUỘC: Ứng viên phải có sẵn đội nhóm ít nhất 4 nhân sự sale đi cùng khi nhận việc.

Đam mê kinh doanh, chịu được áp lực doanh số, tư duy chiến lược.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 40 triệu VND

Lương cứng: Từ 12 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

