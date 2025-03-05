Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BHXH, nghỉ phép, lễ Tết theo quy định. Teambuilding & du lịch hàng năm cùng Công ty., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
· Xây dựng & thực thi chiến lược kinh doanh, đảm bảo đạt mục tiêu doanh số.
· Tuyển dụng, đào tạo & phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
· Phân tích thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
· Giám sát, đôn đốc đội nhóm hoàn thành KPI theo kế hoạch.
· Phối hợp với các bộ phận để tối ưu hiệu quả kinh doanh.
· Báo cáo kết quả kinh doanh & đề xuất chiến lược lên Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương hoặc 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc liên quan.
Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, giao tiếp, phân tích thị trường tốt.
YÊU CẦU BẮT BUỘC: Ứng viên phải có sẵn đội nhóm ít nhất 4 nhân sự sale đi cùng khi nhận việc.
Đam mê kinh doanh, chịu được áp lực doanh số, tư duy chiến lược.
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 40 triệu VND
Lương cứng: Từ 12 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú
