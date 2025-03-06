Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VEGHEA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VEGHEA
Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
Tìm kiếm các nhà phân phối tại Việt Nam để giới thiệu các sản phẩm F&B và làm đẹp chủ yếu đến từ Hàn Quốc.
F&B
Xây dựng, quản lý và duy trì mối quan hệ với nhà phân phối, nhà bán sỉ, đối tác bán lẻ và các bên liên quan quan trọng khác tại Việt Nam.
Tìm kiếm và đảm bảo các thỏa thuận phân phối độc quyền và quan hệ đối tác chiến lược.
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Cử nhân các ngành Kinh doanh, Marketing, Quan hệ Quốc tế hoặc lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong phát triển thị trường, kinh doanh hoặc bán hàng, nhất là ngành sữa, và hàng mẹ&bé.
năm kinh nghiệm
sữa, và hàng mẹ&bé.
Ưu tiên có sẵn tệp khách hàng trong ngành sữa nhập khẩu, cụ thể là Hàn Quốc.
sữa nhập khẩu
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc mối quan hệ với các nhà phân phối siêu thị.
Tại CÔNG TY TNHH VEGHEA Thì Được Hưởng Những Gì
