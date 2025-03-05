Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Chế độ lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh và cơ hội thăng tiến rõ ràng. Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực marketing thời trang. Thời gian linh hoạt, được chọn ca làm việc theo ngày, từ T2

sáng T7, nghỉ 4 chiều thứ 7/ tháng, nghỉ chủ nhật Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển Phúc lợi cực đã vì được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình Được hỗ trợ trang thiết bị, xe c, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch bán hàng chi tiết tới khách hàng, hệ thống Khách hàng trong Kênh (Chỉ tiêu theo năm/tháng)
Đánh giá- rà soát các chỉ số kinh doanh của kênh theo định kỳ: Tiến độ doanh số theo định kỳ
Chỉ số phát triển khách hàng mới
Kiểm tra việc thực hiện công việc của SS đang triển khai trên thị trường
Phát triển mở mới khách hàng
Đàm phán các hoạt động hợp tác đối tác (tài trợ giải, cung cấp đồng phục, phát triển thêm mẫu mã ..)
Cung cấp các thông tin sản phẩm của đối thủ trên thị trường
Đề xuất cải tiến và hoàn thiện sản phẩm
Đánh giá thị trường, khách hàng
Phát triển doanh số tại điểm bán
Huấn luyện kỹ năng tư vấn & kiến thức về sản phẩm của công ty đang kinh doanh tại kênh
Đánh giá thái độ, hiệu quả làm việc của nhân viên
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương: 3 năm trở lên
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing
Kỹ năng Đàm phán, phát triển hệ thống phân phối tốt
Kỹ năng phân công giao việc và giám sát thực hiện mục tiêu tốt
Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo nhân viên

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1

