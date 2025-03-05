Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 40 Triệu

Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
22 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15

- 22 triệu VND Lương cứng không phụ thuộc doanh số Quyền lợi

- Mức lương hấp dẫn theo mức độ đóng góp và cống hiến của UV

- Được cung cấp điện thoại và chi phí sử dụng theo quy định của công ty.

- Chính sách BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13, thưởng quý, năm và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động.

- Được đào tạo & làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trong ngành năng lượng sạch tiềm năng là điện mặt trời.

- Các chế độ khen thưởng hàng năm, du lịch nghỉ dưỡng..., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 22 - 40 Triệu

Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch và chiến lược kinh doanh trung - dài hạn bán/cho thuê hệ thống điện mặt trời cho khách hàng Doanh nghiệp theo định kỳ;
Đào tạo và quản lý nhân viên kinh doanh.
Lên kế hoạch tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có nhu cầu lắp đặt hệ thống Năng Lượng Mặt Trời.
Tham mưu cho Ban lãnh đạo về việc hợp tác với các định chế tài chính để cung cấp sản phẩm cho khách hàng;
Tổng hợp và lập báo cáo doanh thu/hiệu quả kinh doanh, sản lượng bán/cho thuê hệ thống hàng tháng;
Quản lý các chi phí công tác của phòng ban kinh doanh;

Với Mức Lương 22 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên (chuyên ngành Quản trị kinh doanh, thương mại,...) và có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương.
Có kinh nghiệm về ngành năng lượng mặt trời hoặc các ngành khác liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc và trình bày và lập kế hoạch,...
Có kiến thức sơ bộ tổng hợp về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Không ngại khó, đi tiếp cận thị trường và hỗ trợ nhân viên đi thị trường tiếp cận Khách hàng giới thiệu sản phẩm.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp đội nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 22 - 40 triệu VND
Lương cứng: 15 - 22 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

