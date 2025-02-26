Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

+ Hoạch định & xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

+ Xây dựng hệ thống các kênh phân phối, đại lý

+ Vận hành bộ phận kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

+ Xây dựng kế hoạch về hàng hóa, chính sách bán hàng, chiến lược phát triển thị trường

+Phân tích, đánh giá và lập báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dựa trên doanh số, khả năng tiêu thụ hàng hóa, xu hướng thị trường, ...

+ Lập kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh tháng, quý, năm.

+ Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

+Quản lý, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ định kỳ cho nhân viên và đào tạo nhân viên mới.

+Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, …

+ Có kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí TP kinh doanh hoặc Quản lý khu vực.

+ Ưu tiên đã từng làm việc trong lĩnh vực Chăn Ga Gối hoặc các ngành hàng liên quan.

+ Thành thạo kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm.

+ Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm, am hiểu về thị trường, đối thủ cạnh tranh, và nhu cầu của người tiêu dùng trong lĩnh vực chăn ga gối đệm.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 100 triệu VND

Lương cứng: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

