Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 - 25 triệu VND (Tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm) - Lương cứng không phụ thuộc doanh số - Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật - Thưởng các ngày lễ Tết, Lương tháng thứ 13, Year end party, 12 ngày phép/năm,... - Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty; - Môi trường làm việc đa quốc gia, nhiều cơ hội thăng tiến - Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, tích cực, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về xúc tiến các hoạt động mở rộng các kênh phân phối sản phẩm đồng hồ,

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh

- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và đối tác chiến lược

- Lập kế hoạch và giám sát việc sử dụng ngân sách cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận.

- Đánh giá hiệu suất, hiệu quả và đưa ra phản hồi, đề xuất các biện pháp cải thiện năng lực;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để phát triển sản phẩm mới,cải tiến sản phẩm hiện có;

- Thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu từ Ban Giám đốc

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, thời trang và đặc biệt mặt hàng luxury.

- Am hiểu về thị trường và lĩnh vực kinh doanh của công ty.

- Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt, tổ chức đào tạo, phân công công việc;

- Kỹ năng giao tiếp và thương thảo xuất sắc;

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 50 triệu VND

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL

