Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL
- Hà Nội: 15
- 25 triệu VND (Tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm)
- Lương cứng không phụ thuộc doanh số
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Thưởng các ngày lễ Tết, Lương tháng thứ 13, Year end party, 12 ngày phép/năm,...
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
- Môi trường làm việc đa quốc gia, nhiều cơ hội thăng tiến
- Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, tích cực, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về xúc tiến các hoạt động mở rộng các kênh phân phối sản phẩm đồng hồ,
- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh
- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và đối tác chiến lược
- Lập kế hoạch và giám sát việc sử dụng ngân sách cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận.
- Đánh giá hiệu suất, hiệu quả và đưa ra phản hồi, đề xuất các biện pháp cải thiện năng lực;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để phát triển sản phẩm mới,cải tiến sản phẩm hiện có;
- Thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu từ Ban Giám đốc
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, thời trang và đặc biệt mặt hàng luxury.
- Am hiểu về thị trường và lĩnh vực kinh doanh của công ty.
- Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt, tổ chức đào tạo, phân công công việc;
- Kỹ năng giao tiếp và thương thảo xuất sắc;
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
