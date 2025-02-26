Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thưởng, Nghỉ lễ, Tết, Sinh nhật, giải trí cuối tuần, bóng đá, bơi lội, du lịch cùng toàn Công ty miễn phí. Thưởng lương cuối năm (Lương tháng 13 + Thưởng Tết) hấp dẫn tùy theo kết quả kinh doanh của công ty và hiệu quả làm việc của nhân viên., Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Phân tích thị trường, Xây dựng chiến lược tổ chức kinh doanh;

Xây dựng kế hoạch doanh số hàng năm và phương án thực hiện

Tổ chức thực hiện dự án của Ban giám đốc giao

Đạo tạo và phát triển nhân sự của phòng

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương trưởng phòng

Thông thạo tin học văn phòng, làm Slide trình chiếu và kỹ năng thuyết trình

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng chịu thử thách ở những công việc có áp lực cao về khối lượng & tốc độ xử lý.

Ưu tiên:

+ Biết ngoại ngữ như: Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn

+ Có sẵn tệp khách hàng lĩnh vực công nghiệp

+ Có kinh nghiệm triển khai dự án công nghiệp

+ Có bằng lái xe ôtô

+ Đã từng triển khai dự án cho khách hàng là công ty nước ngoài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN

