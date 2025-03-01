Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu doanh số của công ty.
- Phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng trong lĩnh vực F&B, đặc biệt là ngành đồ uống.
- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, nhà phân phối, khách hàng tiềm năng.
- Theo dõi và phân tích doanh số, xu hướng thị trường để đề xuất các chiến lược phù hợp.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo kế hoạch kinh doanh được thực hiện hiệu quả.
- Quản lý ngân sách, kiểm soát chi phí và đảm bảo lợi nhuận tối ưu cho doanh nghiệp.
- Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh F&B, ưu tiên ngành đồ uống.
- Kinh nghiệm quản lý đội ngũ kinh doanh từ 5-10 người trở lên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI