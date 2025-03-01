Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu doanh số của công ty.
- Phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng trong lĩnh vực F&B, đặc biệt là ngành đồ uống.
- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, nhà phân phối, khách hàng tiềm năng.
- Theo dõi và phân tích doanh số, xu hướng thị trường để đề xuất các chiến lược phù hợp.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo kế hoạch kinh doanh được thực hiện hiệu quả.
- Quản lý ngân sách, kiểm soát chi phí và đảm bảo lợi nhuận tối ưu cho doanh nghiệp.
- Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh F&B, ưu tiên ngành đồ uống.
- Kinh nghiệm quản lý đội ngũ kinh doanh từ 5-10 người trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA

CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 19B ngõ 260 phố Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

