Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu doanh số của công ty.

- Phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng trong lĩnh vực F&B, đặc biệt là ngành đồ uống.

- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, nhà phân phối, khách hàng tiềm năng.

- Theo dõi và phân tích doanh số, xu hướng thị trường để đề xuất các chiến lược phù hợp.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo kế hoạch kinh doanh được thực hiện hiệu quả.

- Quản lý ngân sách, kiểm soát chi phí và đảm bảo lợi nhuận tối ưu cho doanh nghiệp.

- Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.