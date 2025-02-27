Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,500 USD

Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Mức lương
1,500 - 2,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Số 42 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 1,500 - 2,500 USD

• Quản lý điều hành hoạt động của Phòng kinh doanh và Đưa ra giải pháp, tham gia thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Đảm bảo chỉ tiêu doanh số đề ra với Ban Giám đốc. Quy mô từ 80-150 nhân sự kinh doanh.
• Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh online và offline (nếu có).
• Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng.
• Lên kế hoạch, điều phối data và nguồn lực nhằm thực hiện tư vấn và chuyển đổi thành hợp đồng khoá học.
• Nghiên cứu và kết hợp với bộ phận chuyên môn xây dựng Quy định, Quy trình và chính sách khen thưởng kỷ luật, xây dựng cơ chế lương cho bộ phận kinh doanh.
• Phối hợp với phòng Nhân sự ,tuyển dụng nhân sự cho công ty theo chỉ tiêu nhân sự (tham gia công tác tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá ứng viên, ….).
• Hỗ trợ, đôn đốc, phân công công việc và giám sát nhân viên thực hiện công tác bán hàng đạt hiệu quả.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 1,500 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

QUALIFICATIONS

Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Số 40 Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

