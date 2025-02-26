Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. Thưởng doanh số hấp dẫn. Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng thị trường quốc tế trong lĩnh vực ván sàn tự nhiên làm bằng gỗ và tre biến tính.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các đề xuất cải thiện hoạt động kinh doanh.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kinh doanh vật liệu xây dựng, ưu tiên kinh doanh gỗ, ván sàn tại thị trường quốc tế.

Hiểu biết sâu rộng về thị trường vật liệu xây dựng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kỹ năng quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 25 - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

