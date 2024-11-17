Tuyển Bán hàng thời trang Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 35 phố Cự Lộc, Km 6 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh định kỳ tháng/quý/năm;

Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hệ thống hơn 20 cửa hàng khu vực Miền Bắc nhằm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo AOP được giao;

Giám sát, kiểm soát quá trình vận hành của hệ thống cửa hàng theo đúng quy trình, quy định Công ty;

Quản lý hàng hoá, quản lý trưng bày, tổ chức kiểm kê, quản lý tồn kho tại cửa hàng;

Đào tạo, huấn luyện, đánh giá chất lượng đội ngũ bán hàng; đảm bảo chất lượng dịch vụ tại từng cửa hàng;

Đàm phán giá thuê mặt bằng và xử lý các phát sinh của hệ thống cửa hàng;

Tham mưu, đề xuất, xây dựng các chính sách bán hàng, chế độ lương thưởng và chương trình để thúc đẩy kinh doanh;

Nghiên cứu, nắm bắt thị trường, phân tích hoạt động cửa hàng từ đó đưa ra các kiến nghị hợp lý, đề xuất mở mới/đóng cửa cửa hàng phù hợp;

Đánh giá hiệu quả thực hiện của nhân viên, cửa hàng;

Báo cáo Ban Tổng Giám đốc theo đúng nội dung và thời hạn yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ Nữ (1990 – 1980)

Tốt nghiệp Đại học, tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

Có kiến thức về ngành đồng hồ là một lợi thế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, thời trang, quản lý chuỗi cửa hàng; FMCG;

Có kỹ năng quản lý, phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định;

Có tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết đạt được mục tiêu;

Năng động, trung thực, quyết đoán, nhiệt tình;

Có khả năng truyền đạt và giao tiếp tốt;

Tại Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, nghỉ lễ...);

Thưởng theo hiệu quả công việc;

Chế độ du lịch hằng năm, thưởng tết, thưởng tháng 13, thưởng công đoàn...;

Được mua đồng hồ theo chính sách ưu đãi của nhân viên Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin