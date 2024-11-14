Tuyển Marketing Công ty cổ phần Trần Doãn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 28 Triệu

Mức lương 22 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20/52 Bờ Bao Tân Thắng, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 22 - 28 Triệu

Tham mưu đề xuất xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

Xây dựng và khuyến khích phát triển ý tưởng mới cho các hoạt động Marketing của khối Nhà hàng, khách sạn

Lên ý tưởng, kế hoạch cụ thể triển khai các chương trình marketing, nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.

Nâng cao, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty đến khách hàng qua các kênh trực tiếp, gián tiếp.

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan cùng triển khai thực hiện các chiến dịch Marketing chung của công ty.

Theo dõi, tổng hợp và đánh giá hiệu quả của từng chương trình marketing theo từng giai đoạn từng thời điểm.

Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để tổng hợp phân tích và tham mưu phát triển sản phẩm, chương trình mới phù hợp với thị hiếu của thị trường và cạnh tranh với các đối thủ.

Chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động Marketing cho Tổng Giám Đốc theo tuần, tháng, năm.

Với Mức Lương 22 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tính sáng tạo cao

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kiến thức sâu, rộng trong hoạt động marketing

Am hiểu và có kinh nghiệm làm việc trong ngành nhà hàng, khách sạn.

Có đầu óc tổ chức, tầm nhìn và khả năng hoạch định tốt.

Tại Công ty cổ phần Trần Doãn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thực nhận: 20,000,000 - 28,000,000vnd/ tháng

Phụ cấp tiền cơm trưa

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, tôn trọng con người, có nhiều cơ hội phát triển.

Các chế độ đãi ngộ của Công ty: nghỉ mát hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, phụ cấp thâm niên...

Các chế độ thưởng: thưởng hàng năm, Lễ Tết, thưởng doanh thu và các dịp khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trần Doãn

