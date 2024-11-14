Tuyển Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Set up phòng Marketing & Chịu trách nhiệm quản lý điều hoành toàn bộ các hoạt động của phòng Marketing, phân công nhiệm vụ và kiểm soát;

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược, ngân sách Marketing hàng năm;

- Quản lý, điều phối các kênh Marketing online và offline, các chương trình truyền thông, tổ chức sự kiện khách hàng, ra mắt sản phẩm, truyền thông nội bộ, khuyến mại, quảng cáo,...;

- Làm việc với đối tác và khách hàng trong pham vi công việc của marketing,....

- Chịu trách nhiệm thực hiện tổ chức thông tin và cung cấp cho các hoạt động Marketing truyền thống qua email, các ấn phẩm trực tuyến, ...;

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch online marketing sản phẩm và dịch vụ của công ty;

- Thiết lập và thực hiện hệ thống thông tin doanh nghiệp, phân tích dữ liệu, thiết lập báo cáo và tham mưu cho Ban giám đốc về chiến lược dài hạn;

- Chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu thị trường, thăm dò nhu cầu khách hàng và đề xuất các phương án marketing, truyền thông hiệu quả nhất;

- Đi công tác/ điều phối nhân sự đi công tác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân ngành Marketing, Truyền thông

- Có khả năng trình bày phân tích và viết báo cáo bằng tiếng Anh

- Có Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm cho vị trí Trưởng Phòng Marketing/Truyền thông

- Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, Có khả năng tổ chức even, sự kiện, có ý tưởng sáng tạo & giao tiếp thuyết trình tốt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 25 ,000,000 – 35,000,000đ hoặc thỏa thuận tùy thuộc vào năng lực thực tế của ứng viên.

- Phụ cấp ăn trưa và các phúc lợi đầy đủ (thưởng lễ, tết, thưởng quý, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm...Chính sách tham quan, du lịch hàng năm)

- Tham gia BHXH và các phúc lợi khác tại Công ngay khi hết thử việc.

- Được tạo điều kiện tối đa để hoàn thành công việc.

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động thỏa sức sáng tạo.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin