Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH VIRIYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

1. Xây dựng và phát triển thương hiệu:

Xây dựng chiến lược định vị và phát triển thương hiệu thời trang phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu.

Giám sát việc triển khai hình ảnh thương hiệu nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông: logo, bộ nhận diện, cửa hàng, website, social media, lookbook...

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch branding theo mùa, bộ sưu tập hoặc chiến lược dài hạn.

2. Quản lý truyền thông & nội dung:

Quản lý nội dung trên các kênh owned media (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Website...) theo định hướng thương hiệu.

Làm việc với KOLs, influencers, stylist, tạp chí thời trang để lan tỏa hình ảnh thương hiệu.

Định hướng nội dung lookbook, video, hình ảnh cho từng chiến dịch.

3. Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing:

Phối hợp với các bộ phận thiết kế, bán hàng và e-commerce để xây dựng kế hoạch marketing cho BST, chương trình ra mắt, ưu đãi.

Đo lường hiệu quả chiến dịch bằng KPIs về độ phủ thương hiệu, mức độ nhận diện và doanh số liên quan.

4. Quản lý đội ngũ & ngân sách:

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing (branding, content, thiết kế, digital...).

Quản lý ngân sách marketing hiệu quả, tối ưu chi phí theo từng chiến dịch.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thời trang hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm marketing, ở vị trí trưởng/phó phòng, ưu tiên từng làm trong ngành thời trang, mỹ phẩm hoặc lifestyle.

Có tư duy thương hiệu mạnh, khả năng nắm bắt xu hướng thời trang và thị hiếu khách hàng.

Kỹ năng quản lý chiến dịch, quản trị đội nhóm, phân tích dữ liệu marketing.

Thẩm mỹ tốt, có khả năng làm việc với designer, stylist, media production.

Tại CÔNG TY TNHH VIRIYA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: upto 50tr (thỏa thuận theo năng lực)

Phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho công việc.

Tham gia đầy đủ các chính sách theo Quy định của Công ty, sinh nhật, thưởng theo quy định của công ty.

Tham quan nghỉ mát, teambuilding theo chế độ đãi ngộ.

Tăng lương theo đánh giá kết quả công việc hàng năm và kết quả chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIRIYA

