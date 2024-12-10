Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Bio Nutrition làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Phố Nối A - Lạc Hồng, Văn Lâm - Hà Nội - Hải Dương, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

• Lập kế hoạch và triển khai chiến lược Marketing tổng thể cho công ty, bao gồm cả online và offline, phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

• Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược Marketing hiệu quả.

• Quản lý và điều phối các hoạt động Marketing, đảm bảo các chiến dịch được thực hiện đúng kế hoạch, ngân sách và hiệu quả.

• Quản lý đội ngũ Marketing, phân công công việc, đào tạo và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

• Phát triển và quản lý ngân sách Marketing, đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng và các bên liên quan.

• Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch Marketing.

• Đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động Marketing để tối ưu hiệu quả.

• Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động Marketing.

• Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ, phương pháp Marketing mới để nâng cao hiệu quả công việc.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm mảng thức ăn chăn nuôi

• Có kiến thức sâu rộng về các kênh Marketing online và offline.

• Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ, xây dựng và phát triển đội ngũ Marketing.

• Có khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đưa ra quyết định.

• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

• Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

• Thành thạo tin học văn phòng.

• Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu Marketing.

Quyền Lợi Được Hưởng

• Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội phát triển.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

• Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

