Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ BÌNH NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5B Ngõ 2 Nghĩa Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch chiến lược để phát triển và quảng bá thương hiệu của công ty nhằm mục đích tăng cường nhận diện thương hiệu.

- Check nội dung các bài truyền thông quảng bá thương hiệu, truyền thông các chiến dịch ra mắt sản phẩm mới: Viết bài Thông cáo báo chí, content MKT, bài PR định hướng.

- Tạo lập mối quan hệ với các cơ quan truyền thông. Thiết lập bảng chi ngân sách dự kiến cho các sự kiện, chiến dịch truyền thông xã hội.

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch chiến lược để phát triển và quảng bá thương hiệu. Sáng tạo các bài viết, phối hợp sản xuất hình ảnh & video đăng trên trang fanpage, website Công ty. Nắm bắt nhanh các xu hướng mới trong marketing và truyền thông.

- Hỗ trợ và phối hợp thực hiện các nội dung công việc của team và các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Hỗ trợ và phối hợp thực hiện các nội dung công việc của phòng MKT.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ/LGBT, tuổi từ 22 - 37, ưu tiên có ngoại hình, sức khỏe tốt.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Thương mại, Báo chí, Kinh doanh, Truyền thông, MKT,...

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, trung thực, khách quan, công bằng, vui vẻ, nhiệt tình, tận tâm, trách nhiệm.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất quần áo trẻ em dưới 5 tuổi.

- Nắm bắt được xu thế, trend là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ BÌNH NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 25 - 30tr + PC +thưởng (Có thỏa thuận)

- Các khoản thưởng lễ tết theo quy định của công ty.

- Giờ làm việc: từ 8h00 – kết thúc 17h30

- Làm việc 26 ngày/tháng, nghỉ các CN

- Chế độ khác theo quy định của công ty luật lao động.

- Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ BÌNH NGUYÊN

