Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NEWSKY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Times City, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Chịu trách nhiệm hoạt động của phòng Marketing

Chịu trách nhiệm hoạt động của phòng Marketing

Lên kế hoạch / phối hợp tổ chức sự kiện Nội Bộ ( Sinh nhật, Tổng kết quý, YEP, teambuiding,....) , Sự kiện bán hàng ( Sự kiện mở bán, sự kiện kickoff,...)

Bao quát, điều phối nhân sự phòng để hoàn thành đầu mục công việc

Lên kế hoạch Marketing để thúc đẩy doanh số, thương hiệu của công ty

Chịu trách nhiệm về nội dung content, lên ý tưởng và duyệt thiết kế, video, ấn phẩm online cho website và tất cả dự án marketing

Chịu trách nhiệm tài liệu bán hàng, ấn phẩm của công ty

Phối hợp cùng với Phòng kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing

Quản trị phòng

Quản lý, đào tạo, gắn kết , tạo động lực cho nhân sự trong phòng

Điều động, phân bổ công việc trong phòng để đáp ứng nhu cầu công việc

Kết hợp phòng TD, phòng vấn, test để lựa chọn nhân sự phù hợp

Công việc khác:

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao

Quản lý chịu trách nhiệm tài sản phòng MKT

Tìm kiếm nhà cung ứng, đơn vị agency để hoàn thành công việc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trường Đại học về chuyên ngành, MKT, truyền thông, báo chí ,....

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị tương đương

Về kỹ năng mềm

Nhanh nhẹn, khả năng thuyết trình, đàm phán tốt

Kỹ năng quản lý , điều phối, làm việc nhóm tốt

Chịu được áp lực công việc

Về công việc

Có khả năng lập kế hoạch, bao quát công việc tốt

Có kinh nghiệm lên kế hoạch, tổ chức kiện nội bộ, sự kiện mở bán lớn

Có kỹ năng đánh giá, gu thẩm mỹ tốt các sản phẩm phòng MKT

Sáng tạo, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NEWSKY Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động công việc

Thưởng lễ, tết, sinh nhật

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo Luật lao động

Du lịch, teambuilding hàng năm

Thời gian làm việc : 8h30 - 17h30 nghỉ trưa 1,5 tiếng, làm từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NEWSKY

