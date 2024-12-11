Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NEWSKY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NEWSKY
- Hà Nội: Times City, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm hoạt động của phòng Marketing
Lên kế hoạch / phối hợp tổ chức sự kiện Nội Bộ ( Sinh nhật, Tổng kết quý, YEP, teambuiding,....) , Sự kiện bán hàng ( Sự kiện mở bán, sự kiện kickoff,...)
Bao quát, điều phối nhân sự phòng để hoàn thành đầu mục công việc
Lên kế hoạch Marketing để thúc đẩy doanh số, thương hiệu của công ty
Chịu trách nhiệm về nội dung content, lên ý tưởng và duyệt thiết kế, video, ấn phẩm online cho website và tất cả dự án marketing
Chịu trách nhiệm tài liệu bán hàng, ấn phẩm của công ty
Phối hợp cùng với Phòng kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing
Quản trị phòng
Quản lý, đào tạo, gắn kết , tạo động lực cho nhân sự trong phòng
Điều động, phân bổ công việc trong phòng để đáp ứng nhu cầu công việc
Kết hợp phòng TD, phòng vấn, test để lựa chọn nhân sự phù hợp
Công việc khác:
Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao
Quản lý chịu trách nhiệm tài sản phòng MKT
Tìm kiếm nhà cung ứng, đơn vị agency để hoàn thành công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị tương đương
Về kỹ năng mềm
Nhanh nhẹn, khả năng thuyết trình, đàm phán tốt
Kỹ năng quản lý , điều phối, làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc
Về công việc
Có khả năng lập kế hoạch, bao quát công việc tốt
Có kinh nghiệm lên kế hoạch, tổ chức kiện nội bộ, sự kiện mở bán lớn
Có kỹ năng đánh giá, gu thẩm mỹ tốt các sản phẩm phòng MKT
Sáng tạo, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NEWSKY Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, sinh nhật
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo Luật lao động
Du lịch, teambuilding hàng năm
Thời gian làm việc : 8h30 - 17h30 nghỉ trưa 1,5 tiếng, làm từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần
Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NEWSKY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
