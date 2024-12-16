Tuyển Trưởng phòng Marketing Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Trưởng phòng Marketing

Quản lý đội nhóm:

Phối hợp cùng quản lý và các phòng liên quan: Kinh doanh, Truyền thông,.... để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing, PR

Quản lý, lên kế hoạch và giám sát, đốc thúc hoạt động marketing của đội nhóm, bao gồm digital, content marketing, media

Phối hợp với các Trưởng nhóm Digital Marketing phân bổ chi phí, trực tiếp quản lý và tối ưu ngân sách

Thống kê, phân tích, báo cáo số liệu để đánh giá, điều chỉnh phù hợp

Tham gia vào quá trình đào tạo, xử lý các vấn đề phát sinh, triển khai các hoạt động để thúc đẩy tinh thần làm việc, nhiệt huyết của thành viên trong đội nhóm

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Công việc chuyên môn:

Cùng quản lý và các phòng ban xây dựng chiến lược, lập kế hoạch triển khai hoạt động marketing (PR và các hoạt động marketing chuyển đổi số tạo doanh thu)

Cùng quản lý chịu trách nhiệm về hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu trên các nền tảng số online và offline

Quản lý, kiểm soát chi phí, đề xuất các phương án để giảm chi phí và tối ưu chi phí marketing về giá số, tỉ lệ chuyển đổi, số lượng số....

Đề xuất với Trưởng phòng các ý tưởng để tăng hiệu quả hoạt động marketing.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm >3 năm về Digital Marketing, content quảng cáo marketing.

Có kiến thức về Marketing đa kênh, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến Giáo dục

Yêu cầu:

Bắt buộc phải có kinh nghiệm trải qua vị trí viết Content & chạy Ads, chịu áp lực về doanh số từ hệ thống digital đa kênh.

Có kinh nghiệm và kiến thức đọc hiểu các chỉ số kinh doanh.

Ưu tiên những người có kinh nghiệm triển khai hệ thống Marketing & Digital đa kênh.

Gắn bó với quản lý trực tiếp, với hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

Thái độ, tố chất:

Có khả năng checking, follow công việc của đội nhóm, có khả năng lên kế hoạch, làm việc chi tiết, tỉ mỉ.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Ưa thích Marketing, nỗ lực học hỏi & làm việc.

Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20.000.000vnđ - 30.000.000vnđ/tháng + Thưởng

Lương cứng:

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

Phụ cấp:

Các chính sách:

Có cơ hội làm việc với các chuyên gia đầu ngành thực chiến trong lĩnh vực Marketing tại Việt Nam.

Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing: thiết kế, chỉnh sửa video, FB Ads, GG Ads.

Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.

Phụ cấp công tác.

Đóng BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ.

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 30/4, 1/5,...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại LangGo & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển

