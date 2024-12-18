Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG

Trưởng phòng Marketing

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 99 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung cho các kênh TikTok, đảm bảo nội dung phù hợp với thị trường Đông Nam Á và thu hút người xem.
Hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ trong việc tạo nội dung sáng tạo, hấp dẫn và theo kịp các xu hướng mới.
Tổ chức và lập kế hoạch cho các dự án video, bao gồm lịch quay, chỉnh sửa và phát hành nội dung.
Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất của nội dung trên TikTok, từ đó điều chỉnh chiến lược để tối ưu hóa kết quả.
Đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong team, khuyến khích sự sáng tạo và cải tiến liên tục.
Điều phối và giám sát hoạt động của các thành viên trong team MKT.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu cơ bản:
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực media, quảng cáo hoặc truyền thông, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ.
Hiểu biết sâu sắc về nền tảng TikTok, bao gồm các xu hướng nội dung, công cụ marketing và cách tối ưu hóa nội dung.
Có khả năng tư duy sáng tạo và phát triển nội dung mới mẻ, hấp dẫn cho người dùng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và lãnh đạo hiệu quả.
Khả năng phân tích dữ liệu và lập báo cáo để đánh giá hiệu suất nội dung.
Ưu tiên nhân sự có:
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sản xuất nội dung và video, nhằm tối ưu hóa quy trình sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc: 6 tháng/1 lần.
Quà tặng nhân viên các dịp lễ, Tết, sinh nhật, và các ngày lễ khác.
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, thân thiện, được hỗ trợ tối đa trong công việc.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đóng BHXH, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 29H, Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

