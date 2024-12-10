Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

Quản lý cơ cấu tổ chức marketing (Cơ cấu: Digital, Brand, Off-line, Product, content...vv)

Xây dựng, hoạch định chiến lược marketing của công ty nhằm quảng bá thương hiệu và hình ảnh công ty để được khách hàng biết đến rộng rãi.

Xây dựng kế hoạch Marketing truyền thông của từng sản phẩm/ dịch vụ của công ty theo kế hoạch trung hạn và dài hạn

Điều hành, giám sát, quản lý và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Phòng Marketing một cách hiệu quả (Hoạt động PR - truyền thông, sự kiện, PR quảng cáo, SEO, truyền thông nội bộ, Marketing online)

Đảm bảo việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu, chuẩn hóa thương hiệu của công ty.

Chịu trách nhiệm về hoạt động nghiên cứu thị trường và xây dựng chính sách thị trường phù hợp

Phối hợp với các phòng ban nghiên cứu cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm mới. Tổ chức bộ máy phòng Marketing và quản lý nhân sự trực thuộc phòng Marketing

Xúc tiền thương mại và tham gia triểm lãm ,bán hàng ...B2B, B2C..

Chăm sóc khách hàng và định hướng bán sản phẩm mới.

Phát triển khách hàng mới và tạo vendor thân thiết

Xây dựng và quản lý KPIs của mỗi bộ phận marketing.Quản lý văn hóa marketing. Cộng đồng.. .và lan tỏa sản phẩm, nhãn hiệu công ty.

Lập kế hoạch vào top các công ty du lịch mạnh nhất Việt Nam ; công ty sự kiện mạnh nhất Đông Nam Á .

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing

Có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Marketing Online / Digital marketing lĩnh vực Tổ chức Sự kiện/ Du Lịch/ Nhà hàng Khách sạn

Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Kỹ năng lập kế hoạch

Nhanh nhẹn, hoạt bát.

Trách nhiệm và sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày Lễ, Tết.

BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD

