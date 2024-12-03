Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 số 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng chiến lược marketing tổng thể: Thiết lập và triển khai chiến lược / kế hoạch marketing dài hạn và ngắn hạn nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng, bao gồm:

Lãnh đạo và quản lý đội ngũ marketing: Tuyển dụng, đào tạo, phát triển và giám sát đội ngũ nhân viên marketing để đạt được hiệu quả cao nhất.

Phân tích thị trường và khách hàng: Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và insight hành vi khách hàng để đưa ra các chiến lược marketing phù hợp.

Phát triển và quản lý nội dung: Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo, PR, truyền thông trên các kênh online và offline (truyền hình, báo chí, mạng xã hội, website công ty).

Quản lý ngân sách marketing: Phân bổ và quản lý ngân sách marketing một cách hiệu quả, đảm bảo tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận.

Phát triển thương hiệu: Đảm bảo tính nhất quán trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu VNExpressTour trên tất cả các nền tảng.

Đánh giá và cải tiến: Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing, báo cáo định kỳ và đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị digital marketing (email, phương tiện truyền thông online: tiktok, facebook, google,...)

Hợp tác chiến lược: Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác chiến lược, nhà cung cấp và khách hàng quan trọng.

Tổ chức sự kiện: Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện quảng bá, hội chợ du lịch và các hoạt động tương tác với khách hàng.

Tham gia các cuộc họp BOD: tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả thúc đẩy doanh số bán hàng đến từ các kênh phân phối khác nhau (Online / Offline / CTV)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Quản trị hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch.

Kỹ năng quản lý: Khả năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác và khách hàng.

Kỹ năng phân tích: Khả năng phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đưa ra các giải pháp tối ưu.

Kỹ năng sáng tạo: Tư duy sáng tạo và khả năng phát triển các ý tưởng marketing độc đáo.

Kỹ năng sử dụng công nghệ: Am hiểu các công cụ và phần mềm marketing (Google Analytics, SEO, SEM, Social Media Platforms, etc.)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực.

Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Cơ hội phát triển: Được đào tạo và phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Du lịch: Tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM

