Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược Marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xác định thị trường mục tiêu, phân khúc khách hàng và xây dựng chiến lược tiếp cận phù hợp.

Quản lý và điều phối các hoạt động Marketing bao gồm: Marketing online, Marketing offline, truyền thông, PR, sự kiện, quảng cáo, content marketing....

Phát triển và quản lý ngân sách Marketing, theo dõi hiệu quả các chiến dịch và tối ưu hóa chi phí.

Xây dựng và quản lý đội ngũ Marketing, đào tạo, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

Xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ các phòng ban khác (hình ảnh, video thiết kế, các vấn đề thắc mắc)

Giữ mối quan hệ và liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ ngoài (quay/chụp/website...)

Phân công công việc, theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên

Lên kế hoạch sản xuất tư liệu dạng video phục vụ bài đăng truyền thông

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo công ty về toàn bộ công việc của Phòng

Theo dõi, đôn đốc kiểm tra về việc hoàn thành công việc của nhân viên phòng

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức chuyên sâu về Marketing, Digital Marketing

Nắm vững các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực cao.

Có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm + % doanh thu dự án nhận hằng tháng

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin