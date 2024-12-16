Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

Trưởng phòng Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 111 Nguyễn Xiển Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để phát triển thương hiệu, doanh số và phòng marketing phù hợp với chiến lược của Công ty;
- Hoạch định chiến lược tiếp thị của Công ty; lập ngân sách marketing, trình TGĐ duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao;
- Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị; Giúp TGĐCông ty việc quản lý hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu quả và bảo đảm các nguồn lực cho marketing;
- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng đổi mới sáng tạo trong hoạt động marketing; Đề xuất lên TGĐ xây dựng chính sách marketing phù hợp đối với Khách hàng của Công ty;
- Xác định được các nhu cầu mới, xu thế mới liên quan tới sản phẩm của Công ty. Từ đó, xây dựng và đề xuất các chiến dịch marketing lên TGĐ;
- Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của Công Ty.
- Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban lãnh đạo Công ty, và làm việc gắn kết với các Phòng ban khác trong Công ty.
- Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.
- Thực hiện các hoạt động Marketing dựa trên ngân sách được duyệt.
- Thiết lập và quản lý đội ngũ phòng Marketing, huấn luyện đội ngũ nhân viên xuất sắc, chất lượng.
- Đề xuất, tham mưu chiến lược marketing cho TGĐ;
- Quản lý phòng Marketing từ 03 người trở lên;
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ, phân tích hành vi khách hàng;
- Xây dựng chiến lược truyền thông theo từng giai đoạn đảm bảo nâng cao & phát triển hình ảnh thương hiệu công ty;
- Lên kế hoạch và bám sát hỗ trợ đội ngũ nhân viên triển khai các hoạt động truyền thông trên các kênh mạng xã hội: Youtube, website, fanpage, facebook, tiktok....
- Thiết lập và duy trì, phát triển các mối quan hệ với đối tác có liên quan;
- Lên kế hoạch triển khai xây dựng các ấn phẩm, tài liệu video phục vụ cho quá trình quảng cáo bán hàng;
- Xây dựng và thực hiện đo lường các chỉ số đánh giá hiệu quả của từng hoạt động truyền thông marketing;
- Báo cáo định kỳ kết quả của các hoạt động truyền thông;
- Thực hiện phân công công việc, hỗ trợ nhân viên trong phòng triển khai thực hiện kế hoạch công việc;
- Quản lý và đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên trong phòng;
- - Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ khác liên quan tới các hoạt động Marketing theo định hướng phát triển của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan ... ;
- Ưu tiên tiếng Anh tốt (hoặc ngoại ngữ khác)
- Từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí TP. MKT hoặc trưởng nhóm MKT và từ 05 năm kinh nghiệm về MKT;
- Từ 02 năm kinh nghiệm ở công ty về lĩnh vực thương mại, dịch vụ, TMĐT ...Ưu tiên B2B, BĐS, thời trang. Mạnh Digital Marketing
- Hiểu rõ về các kênh truyền thông xã hội và công cụ truyền thông;
- Khả năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích để đo lường hiệu quả chiến dịch;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để phát triển thương hiệu, doanh số và phòng marketing phù hợp với chiến lược của Công ty;
- Xây dựng và ban hành các quy chế, quy trình, soạn thảo tài liệu, văn bản quản trị điều hành phòng marketing;
- Quản lý, kiểm soát quá trình hoạt động của phòng marketing
- Tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp;
- Tổng kết và đánh giá chất lượng hoạt động của Phòng marketing;
- Nghiên cứu ứng dụng công trình đổi mới hệ thống quản lý và phát triển Phòng marketing;
- Giao tiếp tốt...
- Từ 25 tuổi;
- Linh hoạt có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các công việc được phân công;
- Chịu được áp lực công việc, biết sắp xếp công việc và hoàn thành đúng deadline;
- Ham học hỏi và đổi mới sáng tạo;
- Mong muốn gắn bó lâu dài, là nhân sự cốt cáng, nhân tố đầu não cùng Ban lãnh đạo xây dựng và phát triển.
- Hiểu biết và thành thạo chạy Ads trên các nền tảng và digital marketing...
- Cập nhật các công cụ & xu hướng MKT mới trên thị trường, chọn lựa loại hình nên sử dụng để tiếp cận khách hàng mục tiêu, áp dụng hiệu quả cho truyền thông dự án; truyền thông hình ảnh thương hiệu nội bộ, góp phần đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp công ty.
- Sáng tạo, trung thực, sẵn sàng lắng nghe góp ý để cải thiện vì mục tiêu chung, cập nhập các xu hướng mới;
- Kỹ năng giao tiếp tương tác làm việc nhóm, phối hợp công việc với các bộ phận phòng ban trong công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 25tr – 40tr+ % Doanh số (thỏa thuận theo năng lực)
- Thử việc: 02 tháng, hưởng 85% thu nhập.
- Lương tháng 13 + thưởng cuối năm theo hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động;
- Lế Tết theo quy định nhà nước và Công ty;
- Du lịch; temabuilding, sinh nhật ...;
- Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập;
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty;
- Cơ hội trở thành đối tác kinh doanh của công ty & tham gia các dự án mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 111 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-marketing-thu-nhap-25-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job269523
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP Gỗ BKG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Nội thất Vinakit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Nội thất Vinakit
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ILP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ILP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty BKG Tân Mỹ
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABOSA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABOSA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NERO
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ALTA LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTA LAND
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phạm Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phạm Lê
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ALOHA CONSULTING GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ALOHA CONSULTING GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD Navigos Search
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm