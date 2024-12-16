Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 111 Nguyễn Xiển Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để phát triển thương hiệu, doanh số và phòng marketing phù hợp với chiến lược của Công ty;

- Hoạch định chiến lược tiếp thị của Công ty; lập ngân sách marketing, trình TGĐ duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao;

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị; Giúp TGĐCông ty việc quản lý hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu quả và bảo đảm các nguồn lực cho marketing;

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng đổi mới sáng tạo trong hoạt động marketing; Đề xuất lên TGĐ xây dựng chính sách marketing phù hợp đối với Khách hàng của Công ty;

- Xác định được các nhu cầu mới, xu thế mới liên quan tới sản phẩm của Công ty. Từ đó, xây dựng và đề xuất các chiến dịch marketing lên TGĐ;

- Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của Công Ty.

- Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban lãnh đạo Công ty, và làm việc gắn kết với các Phòng ban khác trong Công ty.

- Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.

- Thực hiện các hoạt động Marketing dựa trên ngân sách được duyệt.

- Thiết lập và quản lý đội ngũ phòng Marketing, huấn luyện đội ngũ nhân viên xuất sắc, chất lượng.

- Đề xuất, tham mưu chiến lược marketing cho TGĐ;

- Quản lý phòng Marketing từ 03 người trở lên;

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ, phân tích hành vi khách hàng;

- Xây dựng chiến lược truyền thông theo từng giai đoạn đảm bảo nâng cao & phát triển hình ảnh thương hiệu công ty;

- Lên kế hoạch và bám sát hỗ trợ đội ngũ nhân viên triển khai các hoạt động truyền thông trên các kênh mạng xã hội: Youtube, website, fanpage, facebook, tiktok....

- Thiết lập và duy trì, phát triển các mối quan hệ với đối tác có liên quan;

- Lên kế hoạch triển khai xây dựng các ấn phẩm, tài liệu video phục vụ cho quá trình quảng cáo bán hàng;

- Xây dựng và thực hiện đo lường các chỉ số đánh giá hiệu quả của từng hoạt động truyền thông marketing;

- Báo cáo định kỳ kết quả của các hoạt động truyền thông;

- Thực hiện phân công công việc, hỗ trợ nhân viên trong phòng triển khai thực hiện kế hoạch công việc;

- Quản lý và đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên trong phòng;

- - Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ khác liên quan tới các hoạt động Marketing theo định hướng phát triển của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan ... ;

- Ưu tiên tiếng Anh tốt (hoặc ngoại ngữ khác)

- Từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí TP. MKT hoặc trưởng nhóm MKT và từ 05 năm kinh nghiệm về MKT;

- Từ 02 năm kinh nghiệm ở công ty về lĩnh vực thương mại, dịch vụ, TMĐT ...Ưu tiên B2B, BĐS, thời trang. Mạnh Digital Marketing

- Hiểu rõ về các kênh truyền thông xã hội và công cụ truyền thông;

- Khả năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích để đo lường hiệu quả chiến dịch;

- Xây dựng và ban hành các quy chế, quy trình, soạn thảo tài liệu, văn bản quản trị điều hành phòng marketing;

- Quản lý, kiểm soát quá trình hoạt động của phòng marketing

- Tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp;

- Tổng kết và đánh giá chất lượng hoạt động của Phòng marketing;

- Nghiên cứu ứng dụng công trình đổi mới hệ thống quản lý và phát triển Phòng marketing;

- Giao tiếp tốt...

- Từ 25 tuổi;

- Linh hoạt có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các công việc được phân công;

- Chịu được áp lực công việc, biết sắp xếp công việc và hoàn thành đúng deadline;

- Ham học hỏi và đổi mới sáng tạo;

- Mong muốn gắn bó lâu dài, là nhân sự cốt cáng, nhân tố đầu não cùng Ban lãnh đạo xây dựng và phát triển.

- Hiểu biết và thành thạo chạy Ads trên các nền tảng và digital marketing...

- Cập nhật các công cụ & xu hướng MKT mới trên thị trường, chọn lựa loại hình nên sử dụng để tiếp cận khách hàng mục tiêu, áp dụng hiệu quả cho truyền thông dự án; truyền thông hình ảnh thương hiệu nội bộ, góp phần đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp công ty.

- Sáng tạo, trung thực, sẵn sàng lắng nghe góp ý để cải thiện vì mục tiêu chung, cập nhập các xu hướng mới;

- Kỹ năng giao tiếp tương tác làm việc nhóm, phối hợp công việc với các bộ phận phòng ban trong công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 25tr – 40tr+ % Doanh số (thỏa thuận theo năng lực)

- Thử việc: 02 tháng, hưởng 85% thu nhập.

- Lương tháng 13 + thưởng cuối năm theo hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động;

- Lế Tết theo quy định nhà nước và Công ty;

- Du lịch; temabuilding, sinh nhật ...;

- Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập;

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty;

- Cơ hội trở thành đối tác kinh doanh của công ty & tham gia các dự án mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

