Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/01/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: L11

- L11, An Khang Villa, KĐT Dượng Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lên kế hoạch, set up, chạy và báo cáo các chiến dịch Google Ads, Facebook Ads, SMS, Email, TikTok...
Phân tích từ khóa, xây dựng kế hoạch SEO tổng thể cho những bộ từ khóa SEO
Thực hiện tối ưu hóa onpage, offpage
Nghiên cứu tìm hiểu tâm lý và hành vi của đối tượng khách hàng mục tiêu phục vụ cho các chiến dịch Marketing
Tìm hiểu nắm bắt thông tin thị trường và cập nhật tình hình đối thủ
Lập kế hoạch, chiến lược, quản lý chi tiêu, phân bổ ngân sách cho hợp lý, đặt ra chỉ tiêu KPI cho bộ phận nhân sự

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 23-38 tuổi
Trải nghiệm chuyên sâu với các công cụ phân tích trang web (ví dụ: Google Analytics, NetInsight, Omnatio, WebTrends),
Ưu tiên có kinh nghiệm ở mảng Nội thất, xây dựng
Hiểu sâu và thành thạo các công cụ Marketing online: SEO, SEM, Google Adwords, Facebook Ads, Email, SMS, tỷ lệ chuyển đổi và thu hút khách hàng trực tuyến;
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên biết chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : 20-30 Triệu (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)
Làm việc tại Nội thất DH HOME, các bạn sẽ được cơ hội học hỏi, phát huy năng lực và thể hiện bản thân.
Môi trường làm việc lý tưởng, chuyên nghiệp, quy trình rõ ràng.
Cơ hội làm việc với các đối tác lớn tại dự án cao cấp và khách hàng thượng lưu.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng.
Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: L11- L11 An Khang Village, KĐT Dương Nội, Hà Đông, HN.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

