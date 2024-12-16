Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toàn nhà hỗn hợp vườn đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội (Tập đoàn Amaccao), Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

1.1 . Dựa vào mục tiêu kinh doanh để xây dựng mục tiêu và kế hoạch Maketing cho phòng.

1.2 .Chuẩn bị và quản lý ngân sách hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho phòng Maketing.

1.3 .Phân công cho các nhân sự dưới quyền và giám sát triển khai các nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu và kế hoạch phòng Maketing.

1.4 .Theo dõi và yêu cầu về các chỉ số KPI hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng để kiểm soát hiệu quả Maketing và có những điều chỉnh cần thiết.

1.5 .Quản lý thương hiệu, định vị và chiến lược Maketing đã được phê duyệt

1.6 . Công việc khác

- Chuẩn bị và quản lý ngân sách hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho bộ phận Marketing

- Đặt, theo dõi và báo cáo về các mục tiêu của phòng

- Thiết kế thương hiệu, định vị và chiến lược giá

- Đảm bảo thông điệp thương hiệu của chúng tôi nhất quán, mạnh mẽ trên tất cả các kênh và nỗ lực tiếp thị (như trang web và tài liệu quảng cáo, sự kiện, chiến dịch email)

- Phân tích hành vi của người tiêu dùng và xác định personas khách hàng

- Xác định các cơ hội tiếp cận các phân khúc thị trường mới và mở rộng thị phần

- Kế hoạch tuyển dụng hàng quý và hàng năm

- Giám sát cạnh tranh (mua lại, thay đổi giá cả sản phẩm và tính năng mới)

- Phối hợp các nỗ lực bán hàng và tiếp thị để nâng cao nhận thức về thương hiệu

- Tham gia vào kế hoạch hàng quý và hàng năm của các mục tiêu của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm làm việc: 5 năm trong đó 3 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng Marketing

- Kinh nghiệm chạy các chiến dịch tiếp thị thành công

- Kiến thức vững chắc về phân tích trang web và Google Adwords

- Trải nghiệm với phần mềm CRM

- Kỹ năng lãnh đạo với khả năng thiết lập và ưu tiên các mục tiêu

- Có kỹ năng xử lý vấn đề, thương lượng cùng đối tác & lãnh đạo team hiệu quả

- Chịu áp lực tốt

- Tác phong làm việc kỷ luật, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm & tính tự giác cao

- Chủ động nắm bắt xu hướng tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20 - 30 triệu + % kinh doanh

- Được tham gia học tập các khóa học của Doanh nhân - Tiến sĩ Tô Nhật

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty và Luật lao động.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo năng lực làm việc

- Chính sách phúc lợi khác: tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, phép.

- Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng và vé gửi xe

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho công việc: máy tính, máy in, điện thoại.

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, minh bạch, công bằng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SUCCESS BUSINESS VIỆT NAM

