Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 16 Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Xây dựng định hướng, lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện hoạt động Digital Marketing và MKT phòng MKT Bệnh viện.
- Thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo để có các điều chỉnh hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo trực tuyến.
- Phân bổ chi phí, giám sát việc cài đặt quảng cáo, hiệu quả về lead performance của các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Google, Facebook, Zalo, Tiktok, Affiliate marketing, email mkt) cho toàn thương hiệu/ dịch vụ.
- Phối hợp, vận hành các bộ phân khác: quản lý dịch vụ, media truyền thông, sales ... để xây dựng và triển khai quản lý mục tiêu chung của phòng MKT.
- Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của Cấp quản lý.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành MKT hoặc các ngành nghề liên quan.
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí quản lý team trở lên trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo kỹ thuật số. Có kinh nghiệm Digital Performance và hiểu thị trường giáo dục, thẩm mỹ, nha khoa, agency Peformance là một lợi thế.
- Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ số, các kênh truyền thông số (Google, Facebook, Zalo, Tiktok...SEO)
- Khả năng giao tiếp tốt. Có kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng tổ chức tốt.
- Có kiến thức bài bản về digital marketing; Có tư duy chiến lược & phân tích; Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 25-30 triệu/Tháng (bao gồm lương cơ bản + Lương hiệu suất)
- Môi trưởng làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến thêm.
- Phụ cấp ăn 40k/ngày làm việc bằng suất ăn thực tế và phụ cấp laptop hàng tháng.
- Các chế độ phúc lợi theo quy định.
- Được đào tạo phát triển bản thân.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, lương tháng 13... và các chế độ phúc lợi khác tại bệnh viện theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 16 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

