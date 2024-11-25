Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12 Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

ĐẶC BIỆT: ONBOARDING TRONG QUÝ 4 NHẬN SIGNING BONUS TRỊ GIÁ 10 TRIỆU ĐỒNG.

Xây dựng Hệ thống Nguồn cung chất lượng (Data Nguồn hàng) theo Chiến lược Kinh doanh của Công ty và của nhà máy

Quản lý mua hàng

+ Quản trị và xây dựng quan hệ với nhà cung cấp

+ Quản trị giá mua và chi phí mua

+ Xử lý khiếu nại chất lượng - dịch vụ liên quan Nhà cung cấp, Giảm leadtime và thời gian thanh toán.

Quản trị hệ thống:

+ Quản trị mục tiêu, hoạch định và lập kế hoạch CV

+ Báo cáo quản trị Mua hàng, Phần mềm ERP

+ Quy trình biểu mẫu theo ISO 9001.

Quản trị nhân sự: Nhân viên mua hàng >10 người, Quản lý trực tiếp < 5 nhân viên

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam 28-35 tuổi, tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh.

Giỏi ngoại ngữ tiếng Anh (ưu tiên biết thêm tiếng Trung)

Từng đảm nhiệm các vị trí trường phòng mua hàng, trưởng phòng cung ứng, trưởng phòng kế hoạch

Có kỹ năng tìm kiếm sản phẩm

Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán thuyết phục

Kỹ năng thu thập và phân tích dữ liệu - nhận định và ra quyết định.

Kiến thức chuyên môn: Ưu tiên am hiểu về kế hoạch đặt hàng, tìm kiếm nguồn hàng, xuất nhập khẩu, mua hàng.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực, 30,000,000 - 40,000,000 VNĐ/tháng.

Chính sách thưởng và phúc lợi hấp dẫn (bảo hiểm sức khỏe nâng cao, bảo hiểm nhân thọ, du lịch nghỉ mát hàng năm dành cho Quản lý và CBNV,...)

Tham gia các chương trình đào tạo, sự kiện nội bộ do Công ty và P. HCNS tổ chức.

Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, tôn trọng và đề cao các giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp – Phối hợp hiệu quả - Phát triển bản thân – Đổi mới sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

