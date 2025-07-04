Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SNK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SNK
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: C1.03, Khối C, Khu dân cư Scenic Valley 2, đường Nguyễn Văn, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng mới thông qua các nguồn có sẵn, các kênh khác nhau
- Thực hiện gửi báo giá cho khách hàng -> Ký hợp đồng
- Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Viết báo cáo kinh doanh hàng tuần
Sản phẩm kinh doanh:
Nguyên vật liệu sản xuất ( kinh doanh đối tượng nhà máy )
Da thuộc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên Nam/Nữ tốt nghiệp từ Cao Đăng trở lên các ngành liên quan
- Kinh nghiệm: từ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kinh doanh B2B, ngành hàng tương tự
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và chăm chỉ
- Có khả năng đàm phán, ký kết hợp đồng
Tại CÔNG TY TNHH SNK Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 10.000.000-15.000.000 đồng (thỏa thuận)
- Thu nhập hấp dẫn bao gồm : Lương cơ bản + % hoa hồng sau mỗi hợp đồng kí kết
- Cơ hội làm việc trong môi trường năng động
- Bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước
- Thưởng du lịch, nghỉ dưỡng, thưởng Tết theo quy định
Giờ làm việc: 8:30-5:00 (Thứ Hai-Thứ Sáu, thứ 7 khi có việc gấp)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SNK
