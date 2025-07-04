Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SNK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C1.03, Khối C, Khu dân cư Scenic Valley 2, đường Nguyễn Văn, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng mới thông qua các nguồn có sẵn, các kênh khác nhau

- Thực hiện gửi báo giá cho khách hàng -> Ký hợp đồng

- Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Viết báo cáo kinh doanh hàng tuần

Sản phẩm kinh doanh:

Nguyên vật liệu sản xuất ( kinh doanh đối tượng nhà máy )

Da thuộc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nam/Nữ tốt nghiệp từ Cao Đăng trở lên các ngành liên quan

- Kinh nghiệm: từ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kinh doanh B2B, ngành hàng tương tự

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và chăm chỉ

- Có khả năng đàm phán, ký kết hợp đồng

Tại CÔNG TY TNHH SNK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10.000.000-15.000.000 đồng (thỏa thuận)

- Thu nhập hấp dẫn bao gồm : Lương cơ bản + % hoa hồng sau mỗi hợp đồng kí kết

- Cơ hội làm việc trong môi trường năng động

- Bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước

- Thưởng du lịch, nghỉ dưỡng, thưởng Tết theo quy định

Giờ làm việc: 8:30-5:00 (Thứ Hai-Thứ Sáu, thứ 7 khi có việc gấp)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SNK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin