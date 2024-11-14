Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành hoạt động của phòng pháp chế trong công ty dược phẩm/y tế

Tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc và các phòng ban khác về các vấn đề liên quan đến luật dược, y tế và công nghệ sinh học

Soạn thảo, rà soát và đàm phán các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt động của công ty, đặc biệt là các quy định về sản xuất, kinh doanh dược phẩm và thiết bị y tế

Theo dõi và cập nhật các thay đổi trong luật pháp liên quan đến ngành dược và y tế, đề xuất điều chỉnh chính sách nội bộ phù hợp

Quản lý quy trình đăng ký sản phẩm, xin cấp phép lưu hành thuốc và thiết bị y tế

Xử lý các tranh chấp pháp lý, đại diện cho công ty trong các vụ kiện tụng nếu có

Tham gia xây dựng chiến lược phát triển dài hạn của công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật

Hiểu biết sâu rộng về luật doanh nghiệp, luật dược, luật y tế và các quy định liên quan đến ngành công nghiệp dược phẩm/y tế

Có kỹ năng phân tích, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề tốt

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình xuất sắc

Có khả năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ

Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp hiệu quả với các phòng ban khác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực dược phẩm/y tế

Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn trong ngành dược phẩm và y tế

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài nước

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

