Tuyển Trưởng phòng pháp chế Vietnam Post Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 28 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý, điều hành công tác pháp lý của Công ty, bộ máy hoạt động Phòng Pháp chế

• Quản lý, điều hành các hoạt động pháp lý của Công ty.

• Trực tiếp điều hành, chỉ đạo các mảng công tác được phân công.

• Báo cáo Ban lãnh đạo về tiến độ, quá trình thực hiện, kết quả nhiệm vụ triển khai.

2. Tham mưu, tư vấn pháp lý Doanh nghiệp:

• Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc và các Phòng/ban về các vấn đề liên quan đến công tác pháp lý của Công ty theo quy định của pháp luật, Tổng công ty và Công ty.

• Tham mưu, cảnh báo các rủi ro pháp lý và giải quyết các vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh, vận hành của Công ty, với các lĩnh vực trọng điểm sau: Doanh nghiệp, Dân sự, Vận tải – Hải quan, Logistics (trong nước và quốc tế), Thương mại, Thương mại quốc tế, Đầu tư – mua sắm, Đấu thầu, Lao động – Tiền lương, Thuế - Tài chính doanh nghiệp….

• Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

• Tư vấn pháp lý liên quan đến tổ chức doanh nghiệp: Liên doanh mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng công ty.

• Tư vấn pháp lý trong công tác đầu tư: Tư vấn pháp lý, thẩm định, quản lý pháp lý các dự án đầu tư do Công ty làm chủ đầu tư; các hoạt động hợp tác đầu tư, hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.