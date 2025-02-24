Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ Phần Quốc Tế Bảo Hưng - Omeli làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Cụm CN Tân Minh, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm xử lý, theo dõi và hoàn tất hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được thông quan đúng quy định và kịp thời:

✅ Chuẩn bị và xử lý chứng từ nhập khẩu

✅ Khai báo hải quan và theo dõi thông quan

✅ Điều phối vận chuyển và giao nhận hàng hóa

✅ Thanh toán quốc tế và báo cáo

Yêu Cầu Công Việc

2. Yêu cầu công việc

✅ Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Kinh tế đối ngoại, Logistics, Kinh doanh quốc tế.

✅ Có kinh nghiệm từ 1 – 2 năm ở vị trí tương đương

✅ Giao tiếp tiếng Anh thành thạo.

3. Quyền lợi

✅ Thu nhập: 12 – 15 triệu đồng/ tháng + Thưởng KPI

Quyền lợi tại Công ty Cổ Phần Quốc Tế Bảo Hưng - Omeli

