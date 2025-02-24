Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ Phần Quốc Tế Bảo Hưng - Omeli làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty Cổ Phần Quốc Tế Bảo Hưng - Omeli
12 - 15 Triệu
- Thái Bình: Cụm CN Tân Minh, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Thành phố Thái Bình
1. Mô tả công việc:
Chịu trách nhiệm xử lý, theo dõi và hoàn tất hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được thông quan đúng quy định và kịp thời:
✅ Chuẩn bị và xử lý chứng từ nhập khẩu
✅ Khai báo hải quan và theo dõi thông quan
✅ Điều phối vận chuyển và giao nhận hàng hóa
✅ Thanh toán quốc tế và báo cáo
2. Yêu cầu công việc
✅ Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Kinh tế đối ngoại, Logistics, Kinh doanh quốc tế.
✅ Có kinh nghiệm từ 1 – 2 năm ở vị trí tương đương
✅ Giao tiếp tiếng Anh thành thạo.
3. Quyền lợi
✅ Thu nhập: 12 – 15 triệu đồng/ tháng + Thưởng KPI
