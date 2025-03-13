Tuyển Tư vấn du học CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN SUNNY INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN SUNNY INTERNATIONAL
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Tư vấn du học

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 40, đường 8, KDC Cityland Park Hills , Phường 10,Hồ Chí Minh

- Thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email, Facebook.
- Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các chương trình du học.
- Hỗ trợ nhận giấy tờ chứng từ của khách hàng để chuyển lên bộ phận xử lý hồ sơ
- Tham gia hỗ trợ tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu chương trình du học của Trung tâm.

- Tốt nghiệp CĐ- ĐH trở lên các chuyên ngành.
- Có trách nhiệm cao trong công việc.
- Xử lý tình huống phát sinh khéo léo, có thái độ niềm nở, hòa đồng
- Khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt rõ ràng và thuyết phục.

- Thời gian làm việc: 8h/ngày: Từ 8:00 - 17:00, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Mức lương cơ bản: 5tr5 – 6tr + % hoa hồng + Thưởng vượt doanh số (5 – 7%) (Tổng thu nhập trung bình từ 15tr – 30tr/tháng)
- Nghỉ Lễ, phép theo Quy định Công ty và Luật Lao động
- Được đóng BHXH đầy đủ, thưởng lương tháng 13
- Môi trường trẻ trung, thoải mái, hoà đồng. Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 40, đường 8, KDC Cityland Park Hills , Phường 10

