Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 40 đường 8 KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email, Facebook.

- Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các chương trình du học.

- Hỗ trợ nhận giấy tờ chứng từ của khách hàng để chuyển lên bộ phận xử lý hồ sơ

- Tham gia hỗ trợ tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu chương trình du học của Trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ- ĐH trở lên các chuyên ngành.

- Có trách nhiệm cao trong công việc.

- Xử lý tình huống phát sinh khéo léo, có thái độ niềm nở, hòa đồng

- Khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt rõ ràng và thuyết phục.

Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h/ngày: Từ 8:00 - 17:00, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Mức lương cơ bản: 5tr5 – 6tr + % hoa hồng + Thưởng vượt doanh số (5 – 7%) (Tổng thu nhập trung bình từ 15tr – 30tr/tháng)

- Nghỉ Lễ, phép theo Quy định Công ty và Luật Lao động

- Được đóng BHXH đầy đủ, thưởng lương tháng 13

- Môi trường trẻ trung, thoải mái, hoà đồng. Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.