Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo Dục Đào tạo Quốc tế và Tư vấn Du học ALT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 8A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

• Chủ động liên hệ học viên tiềm năng theo danh sách được cung cấp ổn định hàng ngày qua điện thoại, email, gặp trực tiếp tại văn phòng hoặc tự khai thác

• Tư vấn, giới thiệu cho phụ huynh/ học sinh về các chương trình du học Mỹ, Canada, Anh, Úc, Châu Âu, trại hè tại Mỹ, Châu âu, các khóa học IELTS, tư duy nền tảng

• Đàm phán, ký kết hợp đồng với phụ huynh học sinh

• Có trách nhiệm đảm bảo các hợp đồng tiềm năng được xử lí kịp thời. Đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch kinh doanh được đề ra hàng tháng, hàng quý. Báo cáo chính xác, nhanh chóng với quản lí trực tiếp

• Theo dõi, lắng nghe, hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ, thực hiện hợp đồng

• Hỗ trợ Marketing trong công tác tổ chức sự kiện

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên Nữ

• Có 1-2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực giáo dục hoặc đã tư vấn khách hàng VIP, khách hàng cao cấp

• Tiếng Anh đọc hiểu tốt, ưu tiên giao tiếp tốt

• Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên đi du học về

• EQ tốt, kỹ năng giao tiếp tốt, luôn ham học hỏi nâng cao tri thức

• Chịu được áp lực doanh số và dịch vụ khách hàng VIP.

Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Đào tạo Quốc tế và Tư vấn Du học ALT Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương cứng 9,000,000 - 15,000,000đ + hoa hồng trả theo tháng. ALT College Prep là một thành viên của ALT Scholarships thành lập từ 2012. Công ty chưa bao giờ chậm lương, nợ lương nhân viên ngay cả trong suốt giai đoạn Covid 19 bùng phát.

• Data khách hàng có sẵn, do công ty cung cấp.

• Có cơ hội được đi tham quan các trường Đại học top đầu của Mỹ, Châu Âu mỗi năm.

• Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn, tham gia lớp học để hiểu về dịch vụ.

• Tham gia khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, chế độ thăng tiến rõ ràng

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

• Tháng lương thứ 13, thưởng đột xuất, thưởng thành tích (thưởng nóng, thưởng du lịch trong và ngoài nước), thưởng lễ, tết, sinh nhật,...

• Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo luật quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Đào tạo Quốc tế và Tư vấn Du học ALT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.