Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC NURI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 57 đường 31E, An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn cho các bạn có dự định du học Hàn Quốc

Tiếp nhận dữ liệu khách hàng từ Marketing, tìm kiếm khách tiềm năng qua thực tế & social media.

Gọi tư vấn, đặt lịch hẹn & tư vấn trực tiếp về du học Hàn Quốc.

Hỗ trợ chuẩn bị & xử lý hồ sơ du học.

Chăm sóc khách hàng trong & sau quá trình làm hồ sơ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

Có chứng chỉ tư vấn du học

Có chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Hàn/ Tiếng Anh

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, ham học hỏi nâng cao tri thức

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC NURI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 - 25 Triệu (thỏa thuận theo năng lực)

Thu nhập = Lương cứng + Hoa hồng.

Đóng Bảo hiểm theo quy định nhà nước sau 1 tháng thử việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động có nhiều cơ hội phát triển.

Chế độ phúc lợi hấp dẫn

Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC NURI

